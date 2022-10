IEA:Obmedzenie produkcie OPEC+ môže viesť svetovú ekonomiku do recesie

Paríž 13. októbra (TASR) - Rozhodnutie aliancie OPEC+ obmedziť ťažbu ropy môže stiahnuť svetovú ekonomiku do recesie, varuje Medzinárodná energetická agentúra (IEA). TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.



"Vytrvalé zhoršovanie ekonomiky a rast cien vyvolaný plánom OPEC+ znížiť dodávky spomaľujú svetový dopyt po rope," uviedla IEA. "Pokračujúce inflačné tlaky a zvyšovanie úrokových sadzieb si vyberajú svoju daň, vyššie ceny ropy sa môžu ukázať zlomové pre globálnu ekonomiku, ktorá sa už nachádza na pokraji recesie," dodala agentúra vo svojej mesačnej správe.



Varovanie IEA jasne ukazuje rozkol so Saudskou Arábiou, ktorá je najväčším svetovým exportérom ropy a de facto lídrom kartelu OPEC. Dodávky na svetové trhy sa zrejme znížia približne o 1 milión barelov (1 barel = 159 litrov) denne a nie o 2 milióny barelov denne, ako ohlásila aliancia OPEC+, ktorá združuje veľkých producentov. Dôvodom je, že viaceré členské krajiny aliancie pre problémy s kapacitami aj tak produkujú menej, než by mali podľa ťažobných kvót.



Podľa IEA väčšina škrtov pripadne na Saudskú Arábiu a Spojené arabské emiráty. Nové sankcie skupiny G7 a EÚ proti Rusku môžu ešte viac obmedziť ponuku na globálnom trhu.