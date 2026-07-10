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IEA počíta v roku 2026 s poklesom globálneho dopytu
Agentúra mierne zlepšila svoj odhad z polovice júna.
Autor TASR
Moskva 10. júla (TASR) - Medzinárodná agentúra pre energetiku (IEA) predpokladá, že globálny dopyt po rope v roku 2026 klesne o 1,047 milióna barelov denne (1 barel = 159 litrov). Agentúra mierne zlepšila svoj odhad z polovice júna, v ktorom predpovedala zníženie dopytu o 1,1 milióna barelov denne (bpd). TASR o tom informuje na základe správy agentúry TASS.
K zlepšeniu prognózy prispeli údaje o dodávkach ropy za druhý štvrťrok, ktoré boli o niečo lepšie, ako pôvodne očakávala. V máji dopyt po rope klesol o 5,3 milióna bpd na 97,9 milióna bpd, čím dosiahol najnižšiu úroveň v tomto roku. Po predbežnej dohode o prímerí medzi USA a Iránom sa však zvýšil vývoz ropy cez Hormuzský prieliv, ako aj celkový dopyt po rope, poznamenala IEA.
Agentúra teraz očakáva, že tempo poklesu sa zmierni z priemerných 4,8 milióna bpd v druhom štvrťroku 2026 na 1,7 milióna bpd v treťom štvrťroku. V posledných troch mesiacoch roka by sa mal dopyt vrátiť k rastu na úrovni 1,2 milióna bpd. Globálny dopyt by tak v roku 2026 dosiahol celkovo 103,463 milióna bpd, čo je pokles zo 104,51 milióna bpd v roku 2025.
K zlepšeniu prognózy prispeli údaje o dodávkach ropy za druhý štvrťrok, ktoré boli o niečo lepšie, ako pôvodne očakávala. V máji dopyt po rope klesol o 5,3 milióna bpd na 97,9 milióna bpd, čím dosiahol najnižšiu úroveň v tomto roku. Po predbežnej dohode o prímerí medzi USA a Iránom sa však zvýšil vývoz ropy cez Hormuzský prieliv, ako aj celkový dopyt po rope, poznamenala IEA.
Agentúra teraz očakáva, že tempo poklesu sa zmierni z priemerných 4,8 milióna bpd v druhom štvrťroku 2026 na 1,7 milióna bpd v treťom štvrťroku. V posledných troch mesiacoch roka by sa mal dopyt vrátiť k rastu na úrovni 1,2 milióna bpd. Globálny dopyt by tak v roku 2026 dosiahol celkovo 103,463 milióna bpd, čo je pokles zo 104,51 milióna bpd v roku 2025.