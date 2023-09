IEA:Svetový dopyt po fosílnych palivách dosiahne v tejto dekáde vrchol

Paríž 12. septembra (TASR) - Svetový dopyt po rope, zemnom plyne a uhlí dosiahne podľa odhadov v tomto desaťročí svoj vrchol. Napísal to šéf Medzinárodnej agentúry pre energetiku (IEA) Fatih Birol v príspevku, ktorý zverejnil v utorok denník Financial Times. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP.



Výročná správa o globálnom dopyte po energiách, ktorú má IEA zverejniť v októbri, podľa Birola ukáže, že svet je na prahu historického zlomu. Očakáva sa, že dopyt po rope dosiahne vrchol pred rokom 2030 vďaka nárastu počtu elektrických vozidiel. Dopyt po plyne klesne neskôr v tomto desaťročí vo vyspelých ekonomikách, pretože sa čoraz viac využívajú tepelné čerpadlá a obnoviteľné zdroje energie, zatiaľ čo Európa sa po vojne na Ukrajine odkláňa od ruských dodávok, pokračoval šéf IEA.



Dopyt po uhlí by mal podľa neho kulminovať v najbližších rokoch, pričom poukázal na klesajúce investície do fosílnych palív, ako aj na rastúci podiel obnoviteľných zdrojov a jadrovej energie v Číne, ktorá je najväčším spotrebiteľom uhlia.