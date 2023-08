Analýza: Doterajšia podpora prechodu na bezemisné vozidlá nepostačuje

Bratislava 16. augusta (TASR) - Doterajšia podpora prechodu na bezemisné vozidlá na Slovensku nepostačuje. Jedným z najviac využívaných opatrení sú priame dotácie na nákup elektromobilov. Vlani dotovalo nákup elektromobilov 21 krajín Európskej únie. Vyplýva to z analýzy "Čisto a zbesilo" Inštitútu environmentálnej politiky (IEP).



"Nákupná cena elektromobilov je v porovnaní s autami na spaľovací motor stále vysoká. Na základe modelovej flotily SR je približný cenový rozdiel medzi elektromobilom a autom na spaľovací pohon 15.400 eur," poukázali analytici.



Výška dotácie by sa mala postupne zvyšovať v čase i s vyššou nákupnou cenou vozidla. Pre drahšie modely áut odporúčajú analytici nižšiu dotáciu. Na vozidlá s cenou vyššou ako 50.000 eur by sa dotácia nevzťahovala. "Na základe odhadovaného počtu nových vozidiel dosahuje maximálny rozpočet opatrenia desať až 15 miliónov eur," tvrdí IEP.



Priama dotácia je podľa inštitútu potrebná aj na podporu prechodu na bezemisné autobusy. "Až 63 percent mestských autobusov na Slovensku patrí mestským podnikom, ktoré financujú nákup verejnej dopravy priamo z mestského rozpočtu. Nákupná cena je preto dôležitejšia ako celkové náklady na vlastníctvo," uviedol. Príjemcami dotácií by mali byť operátori verejnej hromadnej dopravy vrátane samospráv. Predpokladaná výška podpory by dosahovala 35 miliónov eur s možnosťou využitia finančných prostriedkov z Modernizačného fondu alebo Sociálno-klimatického fondu, navrhujú analytici.



Výška finančnej podpory pre jednotlivé kategórie nákladných vozidiel by sa mala odvíjať od veľkosti firmy alebo ročného obratu. To by podľa IEP umožnilo poskytnúť vyššiu podporu menším firmám. "Väčšina krajín pokrýva 20 až 60 percent rozdielu cien, pričom schémy trvajú maximálne do roku 2026. Rozpočet opatrenia odhadujeme na 8,5 milióna eur," uviedli.