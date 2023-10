IEP: Investičný a prevádzkový dlh SVP je vo výške stoviek miliónov eur

Bratislava 28. októbra (TASR) - Celkový investičný a prevádzkový dlh Slovenského vodohospodárskeho podniku (SVP) je vo výške stoviek miliónov eur. Presná suma však nie je určená. Výšku dlhu momentálne nevie SVP vierohodne preukázať. Technicko-bezpečnostný dohľad bol vykonaný na 26 vodných stavbách, z čoho desať stavieb je v havarijnom stave. Hodnota investičného dlhu na týchto stavbách sa odhaduje na 188 miliónov eur. Vyplýva to z analýzy Inštitútu environmentálnej politiky (IEP) "Po nás potopa".



Financovanie bežnej prevádzky SVP bolo v prvom polroku 2023 možné hlavne vďaka úverom. Celkové výdavky dosiahli 71 miliónov eur, z čoho takmer polovica boli mzdy a odvody. Príjmy z regulovaných činností a bežného prenájmu dosiahli 46 miliónov eur, priblížili analytici. Koncom júna vyčerpal 16,5 milióna eur z dvadsaťmiliónového úveru. Z pätnásťmiliónového úveru podľa IEP minul deväť miliónov eur.



Okrem úverov v prvom polroku čerpal aj preddavok za služby pre Vodohospodársku výstavbu na rok 2024 vo výške 14,4 milióna eur. To podľa analytikov predstavuje výpadok v príjmoch na budúci rok. "Podnik ešte vie čerpať šesť miliónov eur z úveru a nevyplatiť kvartálne bonusy do výšky troch miliónov eur, čo umožní vykryť približne dva mesiace deficitného hospodárenia," poukázali. Zároveň dodali, že ďalšie alternatívy mimo novej úverovej linky alebo štátneho dofinancovania sa nejavia dostupné.



"Vývoj posledných rokov ukazuje, že zadržiavanie transferu zo štátneho rozpočtu postupne tlačí podnik ku dnu, keď nemá kapacitu na rozsiahle zmeny vo svojom fungovaní," uviedol IEP. Tvrdí, že od požiadavky na znižovanie celkových nákladov je potrebné prejsť k optimalizácii nákladov a procesov vo vnútri podniku. Malo by to byť robené tak, aby jeho hlavné funkcie boli vykonávané v dostatočnej kvalite.