IEP: Slovenský vodohospodársky podnik by mal prejsť hĺbkovým auditom

Bratislava 1. novembra (TASR) - Slovenský vodohospodársky podniky (SVP) by mal prejsť hĺbkovým auditom. Mal by zmapovať slabé miesta podniku a stanoviť možnosti zefektívnenia jeho fungovania. Audit objednaný zo strany ministerstva životného prostredia by mal byť vykonaný za spoluúčasti rezortu, Inštitútu environmentálnej politiky (IEP), Útvaru hodnoty za peniaze a za priamej účasti SVP. Vyplýva to z analýzy IEP Po nás potopa.



"Predošlé audity sa venovali prevažne nákladom, nešli do procesov a otázok financovania podniku. Podnik má neprehľadnú organizačnú štruktúru a potenciálne neefektívne fungovanie jednotlivých odštepných závodov. Okrem toho činnosti zamestnancov, ako aj priradenie vnútropodnikových aktivít na odbory a jednotlivcov nie sú prehľadné," poukázali analytici.



Audit by sa podľa nich mal zamerať na zamestnancov, proces zastrešovania povodňových stavov a normatív pre počty pracovníkov. "V súčasnosti je počet zamestnancov daný dokumentom o normostavoch zo 70. rokov minulého storočia, ktorý nebol aktualizovaný," skonštatoval IEP.



Ďalej by mal zahŕňať využitie mechanizmov podniku, automatizáciu činností a zmapovanie činností odštepných závodov. Pozornosť v audite si podľa inštitútu zaslúži nadužívanie externých dodávateľov na služby, ktoré je možné vykonávať v rámci podniku. Audit sa má zamerať aj na prenájom a prenajímanie pozemkov, čistenie nákladov podľa činností či pasportizáciu nehnuteľného majetku. "SVP má 20 ubytovacích zariadení bez evidencie o nákladoch a hodnote stavieb. Budova potenciálnej centrály v Banskej Bystrici, na rekonštrukciu ktorej podnik minul 7,5 milióna eur, ostáva rozostavaná a nevyužitá," uviedol IEP.



Audit by tiež mal posúdiť a vyhodnotiť potenciálne zlúčenie so štátnym podnikom Vodohospodárska výstavba, ktorý prešiel auditom a reštrukturalizáciou. "Dočasne preukazuje mimoriadnu ziskovosť, hlavne vďaka výnosom z predaja elektriny v poslednom období. Existuje potenciál zoštíhlenia manažmentu," myslia si analytici.