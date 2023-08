IEP: Zvyšovanie environmentálnych daní môže prispieť k zníženiu emisií

Bratislava 27. augusta (TASR) - Environmentálne dane a poplatky znevýhodňujú činnosti, ktoré nadmerne zaťažujú životné prostredie. Ich zvyšovanie môže prispieť k znižovaniu emisií. V súčasnosti väčšina environmentálnych daní pochádza zo sektorov energetiky, dopravy a spracovania odpadu. Vyplýva to z analýzy "Čisto a zbesilo" Inštitútu environmentálnej politiky (IEP).



"V porovnaní s priemerom Európskej únie vo výške 0,4 percenta HDP (v prípade SR zodpovedá približne 446 miliónom eur) dosahuje súčasný výber environmentálnych daní z dopravy v SR približne len polovicu, preto odporúčame ich výber zvýšiť," uviedli analytici.



Súčasné nastavenie daní a poplatkov v doprave podľa IEP nedostatočne zohľadňuje emisie produkované vozidlami. Mali zohľadňovať princíp "znečisťovateľ platí".



Pri kúpe vozidla je výška jednorazového registračného poplatku oveľa dôležitejšia ako výška ročnej dane. "Nastavenie sadzby registračného poplatku na základe emisných faktorov dosahuje vyšší efekt pri rozhodovaní o prechode na bezemisné palivá než zmena výšky dane platenej na ročnej báze," skonštatovali analytici. Doplnili, že registračný poplatok za prihlásenie vozidla by mal byť naviazaný na emisie oxidu uhličitého (CO2), hmotnosť vozidla a jeho pohon.



"Súčasnú nízku sadzbu registračného poplatku bude potrebné postupne zvyšovať pre sprísňovanie noriem CO2. Vo väčšine krajín EÚ je sadzba registračného poplatku vyššia ako na Slovensku," tvrdí inštitút.



Predpokladaný výber v roku 2035 by podľa IEP dosiahol približne 342 miliónov eur. V roku 2024 by bol výber poplatku približne na doterajšej úrovni (61 miliónov eur), postupne by však rástol. Opisuje, že najväčšia časť výberu by pochádzala zo zložky zodpovedajúcej emisiám oxidu uhličitého.



"Pre vozidlá nižšej a strednej triedy bude dosah zmeny sadzieb mierny. Zmena sadzieb poplatku sa dotkne najmä majiteľov vozidiel vyššej triedy, športových vozidiel a majiteľov vozidiel SUV, ktoré majú vyššie hodnoty emisií CO2, prípadne vyššiu hmotnosť," skonštatovali analytici.