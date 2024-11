IFA: Zákon o transakčnej dani porušuje právo EÚ vo viacerých bodoch

Bratislava 5. novembra (TASR) - Zákon o dani z finančných transakcií, ktorý začne na Slovensku platiť od budúceho roka, porušuje princípy európskeho práva a predstavuje pre podnikateľov neprimeranú a diskriminačnú administratívnu záťaž. Na základe vlastnej analýzy to konštatovala slovenská pobočka medzinárodnej mimovládnej organizácie IFA (International Fiscal Association), ktorá združuje daňových poradcov, právnikov a vysokoškolských odborníkov. Pridala sa preto k podnetu zahraničných obchodných komôr na Slovensku Európskej komisii (EK).



IFA pripomenula, že zákon bol schválený Národnou radou (NR) SR v skrátenom konaní bez riadneho legislatívneho procesu, pričom v procese schvaľovania chýbala analýza z pohľadu medzinárodného daňového práva. Odborníci na zdaňovanie na základe vlastnej analýzy považujú túto právnu normu za problematickú vo viacerých bodoch.



"Z pohľadu európskeho práva je problémové, že nová daň z finančných transakcií sa bude vzťahovať aj na bankové transakcie uskutočňované slovenskými podnikateľmi na účtoch v zahraničných bankách a bude mať za následok vyššie zdanenie v prípade cezhraničných zúčtovaní nákladov," priblížila prezidentka slovenskej pobočky IFA a partnerka BMB Partners TAXAND Renáta Bláhová.



Vyššie efektívne zdanenie cezhraničných zúčtovaní nákladov v porovnaní s domácimi, ako aj legislatívna požiadavka na slovenských podnikateľov na "samovýpočet" a odvádzanie dane na mesačnej báze z pohybov na účtoch v zahraničných bankách, predstavuje podľa asociácie neprimeranú a diskriminačnú administratívnu záťaž podľa Zmluvy o fungovaní EÚ. Celkový vplyv novej slovenskej dane je tiež podľa IFA v rozpore s voľným pohybom kapitálu v EÚ, ktorý zakazuje všetky obmedzenia pohybu kapitálu medzi členskými krajinami.



"Je zrejmé, že slovenský zákon o dani z finančných transakcií sa prijal bez toho, aby bol v riadnom procese odobrený zodpovednými orgánmi EÚ z pohľadu súladu s európskym právom. Nová daň by nielen neprimerane zasiahla firmy podnikajúce na Slovensku, ale zároveň by časť firiem diskriminovala a neprimerane zaťažovala," zdôraznila partnerka poradenskej spoločnosti Grant Thornton Silvia Hallová.