Inštitút Ifo: Clá USA môžu mať zásadný vplyv na nemecké hospodárstvo

Mníchov 2. apríla (TASR) - Americké clá na európsky tovar by mohli mať zásadný vplyv na nemecké hospodárstvo, varoval v stredu popredný nemecký ekonomický inštitút Ifo, ktorý svoje výpočty zverejnil len niekoľko hodín pred tým, ako by mal americký prezident Donald Trump oznámiť rozsiahle kolo nových ciel. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.



Ak by Washington oznámil recipročné clá, teda ich zvýšenie na úroveň ciel, ktoré obchodní partneri uplatňujú na tovar dovážaný z USA, nemecký vývoz by klesol o 2,4 %, uvádza sa v správe Ifo. Recipročné clá by podľa odborníčky mníchovského inštitútu na obchod Lisandry Flachovej ovplyvnili približne polovicu nemeckého vývozu do USA. Vplyv by mal byť obmedzený, keďže súčasný rozdiel v clách medzi USA a Európskou úniou (EÚ) je len približne na úrovni 0,5 %.



Plošné zvýšenie ciel o 20 % by však bolo pre nemecké hospodárstvo exponenciálne horšie. Podľa predchádzajúcich simulácií inštitútu Ifo by americké clá vo výške 60 % na Čínu a 20 % na zvyšok sveta spôsobili, že nemecký vývoz do USA by sa prepadol približne o 15 %. „Plánované zvýšenie ciel predstavuje bod obratu a frontálny útok na globálny hospodársky poriadok založený na pravidlách,“ povedala Flachová.