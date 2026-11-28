< sekcia Ekonomika
Ifo: Až 90 % nemeckých podnikov si myslí, že vláda robí reformy pomaly
Plán zahŕňa reformy trhu práce a systémov sociálneho zabezpečenia, ale aj znižovanie byrokracie.
Autor TASR
Mníchov 28. novembra (TASR) - Dôvera nemeckého podnikateľského sektora voči reformnému programu vlády klesá. Podľa prieskumu mníchovského ekonomického inštitútu Ifo až 90 % firiem tvrdí, že vláda pri zavádzaní ohlásených hospodárskych opatrení postupuje príliš pomaly. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.
Tri štvrtiny podnikov oslovených v prieskume Ifo, ktorý si objednala nemecká Nadácia pre rodinné podniky, neočakávajú, že vláda do konca svojho funkčného obdobia dosiahne výrazný pokrok v odbúravaní byrokracie. Rozhodnutie vlády znížiť dane z elektriny pre všetkých odberateľov firmy prijali pozitívne. Celkovo však podniky pociťujú veľké sklamanie, uviedol šéf Nadácie pre rodinné podniky Rainer Kirchdörfer.
Vláda podľa Kirchdörfera robí príliš málo na to, aby zastavila oslabovanie nemeckej hospodárskej základne. Znepokojujúce je najmä to, že mnohé spoločnosti plánujú znížiť objem investícií v Nemecku. Zlepšovanie podmienok pre súkromné investície by malo byť pre vládu najvyššou prioritou, zdôraznil Kirchdörfer.
Nemecká vládna koalícia zložená z konzervatívcov a sociálnych demokratov začiatkom júla ohlásila rozsiahly balík opatrení zameraný na podporu ekonomického rastu a zamestnanosti. Plán zahŕňa reformy trhu práce a systémov sociálneho zabezpečenia, ale aj znižovanie byrokracie.
Tri štvrtiny podnikov oslovených v prieskume Ifo, ktorý si objednala nemecká Nadácia pre rodinné podniky, neočakávajú, že vláda do konca svojho funkčného obdobia dosiahne výrazný pokrok v odbúravaní byrokracie. Rozhodnutie vlády znížiť dane z elektriny pre všetkých odberateľov firmy prijali pozitívne. Celkovo však podniky pociťujú veľké sklamanie, uviedol šéf Nadácie pre rodinné podniky Rainer Kirchdörfer.
Vláda podľa Kirchdörfera robí príliš málo na to, aby zastavila oslabovanie nemeckej hospodárskej základne. Znepokojujúce je najmä to, že mnohé spoločnosti plánujú znížiť objem investícií v Nemecku. Zlepšovanie podmienok pre súkromné investície by malo byť pre vládu najvyššou prioritou, zdôraznil Kirchdörfer.
Nemecká vládna koalícia zložená z konzervatívcov a sociálnych demokratov začiatkom júla ohlásila rozsiahly balík opatrení zameraný na podporu ekonomického rastu a zamestnanosti. Plán zahŕňa reformy trhu práce a systémov sociálneho zabezpečenia, ale aj znižovanie byrokracie.