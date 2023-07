Ifo: Ceny nehnuteľností v nasledujúcej dekáde budú rásť o 9 % ročne

Frankfurt nad Mohanom 31. júla (TASR) - Ceny nehnuteľností na celom svete budú v nasledujúcom desaťročí rásť v priemere o 9 % ročne. Vyplýva to z výsledkov štúdie, ktorú spoločne realizovali nemecký ekonomický inštitút Ifo a švajčiarsky inštitút KOF. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.



Rast budú poháňať skôr faktory dopytu ako ponuky, uviedol výskumník Timo Wochner z inštitútu Ifo. Predpokladané nárasty sa značne líšia v závislosti od regiónov. V západnej Európe a Severnej Amerike sa očakávajú miery rastu v rozpätí 6,4 % a 7,7 %. V južnej a východnej Európe sú výrazne vyššie, a to 18,4 %, respektíve 14,9 %. V južnej Ázii by mal rast cien nehnuteľností dosiahnuť až 25,1 %, v západnej Ázii 22,4 % a v strednej Amerike o 24,4 %. Vo Veľkej Británii odborníci predpokladajú nárast o 8,4 %, v Nemecku o 7,2 %, v Spojených štátoch o 6 % a vo Francúzsku o 5,5 %.



Medzi dôvody rastúceho trendu patrí vyššia životná úroveň a vyššie príjmy, ale aj túžba po väčšom životnom priestore a rast populácie. Podľa odborníkov zohráva úlohu aj rastúca obľúbenosť práce z domu. Na druhej strane zohrávajú úlohu aj ponukové faktory, ako sú obmedzené výrobné kapacity, vyššie ceny stavebných materiálov a nedostatok stavebných pozemkov, priblížil Wochner.



Do prieskumu, ktorý sa uskutočnil od 14. júna do 2. júla, sa zapojilo celkovo 1405 ekonomických expertov zo 133 krajín. Údaje nie sú očistené o infláciu a skutočný nárast cien tak bude podľa Ifo pravdepodobne nižší.