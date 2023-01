Ifo: Dôvera v nemeckom automobilovom priemysle sa zlepšuje

Mníchov 4. januára (TASR) - Dôvera v nemeckom automobilovom priemysle sa koncom minulého roka zlepšila, výhľad odvetvia však zostáva neistý. Celková situácia je totiž aj naďalej napätá, a to ako v prípade výrobcov, tak aj dodávateľov. Očakávania na nadchádzajúce mesiace tak zostávajú opatrné. Ukázali to v stredu výsledky prieskumu inštitútu Ifo. TASR o tom informuje na základe správy RTTNews.



Prieskum odhalil, že nálada v nemeckých automobilkách sa na konci roka 2022 zmenila na pozitívnu. Index dôvery v tomto odvetví priemyslu totiž v decembri vzrástol na 1,5 bodu z -1,5 bodu v novembri.



To jasne naznačuje, že do automobiliek sa vracia dôvera, keďže dopyt klesol v decembri menej ako v novembri. Situácia s objednávkami sa zároveň stabilizovala, pričom firmy boli výrazne spokojnejšie s knihami objednávok, uviedol mníchovský inštitút.



"Automobilky však aj naďalej trpia nedostatkom polotovarov," povedal profesor Oliver Falck, riaditeľ Centra pre priemyselnú organizáciu a nové technológie v rámci Ifo.



Pre problémy s dodávkami neboli automobilky schopné vybaviť niektoré objednávky. Očakávajú však, že v nasledujúcich mesiacoch budú môcť vyprodukovať viac.



Anketa tiež ukázala, že aj v decembri boli očakávania dodávateľov negatívne, pričom 55 % z nich stále hlásilo problémy s dodávkami surovín. To však bolo najnižšie percento od prvého položenia tejto otázky v prieskumoch Ifo v auguste 2021, dodal inštitút.