Ifo:EÚ musí viac zohľadniť hospodárske súvislosti klimatickej politiky

Mníchov 8. marca (TASR) - Európska únia (EÚ) musí venovať väčšiu pozornosť ekonomickým súvislostiam svojej politiky v oblasti ochrany klímy, či už ide o náklady na obmedzenia emisií CO2 alebo príležitosti, ktoré prinášajú nové priemyselné odvetvia. Spoločnú výzvu zverejnili v piatok v Bruseli mníchovský ekonomický inštitút Ifo, výskumná sieť EconPol Europe a Európsky okrúhly stôl pre klimatické zmeny a udržateľnú transformáciu (ERCST). TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.



EÚ musí zvážiť všetky negatívne a pozitívne účinky svojej klimatickej politiky vrátane vplyvu na možnosti spotreby obyvateľstva, konkurencieschopnosť priemyslu a dodávateľské reťazce, uviedol riaditeľ inštitútu Ifo Clemens Fuest.



Európska komisia (EK) sa doteraz zameriavala na trhové nástroje, predovšetkým na cenu CO2. Zdá sa však, že od tejto politiky sa odkláňa a namiesto toho prechádza k nákladnejším dotáciám na konkrétne technológie a k iným zásahom do trhu, uvádza sa v správe. Štátne zásahy do hospodárstva by sa mali podľa jej autorov uskutočňovať len tam, kde je to absolútne nevyhnutné a nie ako prvá reakcia.



Komisia, ktorá vzíde z blížiacich sa volieb do Európskeho parlamentu (EK), by mala tiež klásť väčší dôraz na medzinárodnú spoluprácu. Len tak môže byť politika Únie v oblasti klímy udržateľná a európske spoločenstvo môže hospodársky prosperovať, uzavreli autori správy.