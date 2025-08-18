< sekcia Ekonomika
Prieskum: Globálna miera inflácia dosiahne 4 % v roku 2025
Poľa prieskumu Ifo spotrebiteľské ceny na celom svete vzrastú tento rok v priemere o 4 %.
Autor TASR
Mníchov 18. augusta (TASR) - Globálna miera inflácia zostane v roku 2025 vysoká. Uviedol to v pondelok popredný nemecký ekonomický inštitút Ifo na základe kvartálneho prieskumu medzi odborníkmi z celého sveta. TASR o tom informuje na základe správy DPA.
Poľa prieskumu Ifo spotrebiteľské ceny na celom svete vzrastú tento rok v priemere o 4 %. „Očakávania krátkodobej aj dlhodobej miery inflácie zostávajú na globálnej úrovni relatívne nezmenené,“ uviedol inštitút v tlačovej správe.
Hoci prognózy inflácie na rok 2025 zostávajú v porovnaní s predchádzajúcimi nezmenené, pokiaľ ide o jednotlivé regióny, odhady sa značne líšia. Najnižšia miera inflácie sa očakáva v západnej Európe, na úrovni 1,8 %. V Severnej Amerike, severnej Európe a Oceánii sa očakáva miera inflácie mierne vyššia, od 2,7 % do 3,1 %.
„Očakávania v Severnej Amerike zostávajú v porovnaní s koncom predchádzajúceho roka zvýšené, čo odráža stále pretrvávajúce inflačné tlaky,“ uviedol inštitút. Najprudší nárast cien by mal zasiahnuť východnú a severnú Afriku, kde sa predpokladá, že inflácia v roku 2025 dosiahne 22,9 % a 40,8 %.
Philipp Heil z Ifo poukázal na obchodné spory a clá ako na hlavné faktory zvýšenej inflácie. V roku 2026 experti predpovedajú spomalenie globálnej inflácie na 3,9 %, pričom v roku 2028 by ceny mali vzrásť o 3,7 %.
Prieskum sa uskutočnil medzi 17. júnom a 1. júlom a zúčastnilo sa na ňom 1340 expertov zo 121 krajín.
Poľa prieskumu Ifo spotrebiteľské ceny na celom svete vzrastú tento rok v priemere o 4 %. „Očakávania krátkodobej aj dlhodobej miery inflácie zostávajú na globálnej úrovni relatívne nezmenené,“ uviedol inštitút v tlačovej správe.
Hoci prognózy inflácie na rok 2025 zostávajú v porovnaní s predchádzajúcimi nezmenené, pokiaľ ide o jednotlivé regióny, odhady sa značne líšia. Najnižšia miera inflácie sa očakáva v západnej Európe, na úrovni 1,8 %. V Severnej Amerike, severnej Európe a Oceánii sa očakáva miera inflácie mierne vyššia, od 2,7 % do 3,1 %.
„Očakávania v Severnej Amerike zostávajú v porovnaní s koncom predchádzajúceho roka zvýšené, čo odráža stále pretrvávajúce inflačné tlaky,“ uviedol inštitút. Najprudší nárast cien by mal zasiahnuť východnú a severnú Afriku, kde sa predpokladá, že inflácia v roku 2025 dosiahne 22,9 % a 40,8 %.
Philipp Heil z Ifo poukázal na obchodné spory a clá ako na hlavné faktory zvýšenej inflácie. V roku 2026 experti predpovedajú spomalenie globálnej inflácie na 3,9 %, pričom v roku 2028 by ceny mali vzrásť o 3,7 %.
Prieskum sa uskutočnil medzi 17. júnom a 1. júlom a zúčastnilo sa na ňom 1340 expertov zo 121 krajín.