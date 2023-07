Ifo: Inflácia by v mnohých častiach sveta mohla byť nižšia

Mníchov 17. júla (TASR) - V mnohých častiach sveta by mohla byť inflácia v tomto roku nižšia, ako sa pôvodne očakávalo. Vyplýva to z prieskumu, ktorý v pondelok zverejnil mníchovský inštitút Ifo medzi 1400 ekonómami v 133 krajinách. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.



Priemerné globálne očakávania na roky 2023, 2024 a 2026 však zostávajú výrazne nad dlhodobými priemermi z rokov pred pandémiou. "Budeme sa musieť pripraviť na vysoké miery inflácie," uviedol ekonóm Ifo Niklas Potrafke.



Rozdiely medzi jednotlivými regiónmi sú obrovské - najnižšie prognózy na tento rok sú pre Severnú Ameriku (4,5 %), za ktorou nasledujú juhovýchodná Ázia (4,8 %), západná Európa (4,9 %) a východná Ázia (5 %), kam patrí aj Čína. Inflačné očakávania pre tieto regióny sa v priebehu troch mesiacov znížili o 0,3 až 0,5 percentuálneho bodu.



Pre celú EÚ sa v priemere očakáva v tomto roku inflácia na úrovni 7,5 %. To okrem iného odráža aj vysoké inflačné očakávania v niektorých východoeurópskych krajinách, ako je napríklad Maďarsko.



Celosvetovo najvyššiu mieru inflácie v aktuálnom roku ekonómovia predpovedajú vo východnej Afrike, a to až 110 %. To je o 80 percentuálnych bodov viac ako v 1. štvrťroku. V severnej Afrike sa prognózuje 64 %, o 31 percentuálnych bodov viac ako pred tromi mesiacmi. Na druhej strane v Južnej Amerike sa situácia upokojila - v tomto regióne padla očakávaná inflácia v tomto roku znížila takmer o polovicu na 23 %.



Z dlhodobejšieho hľadiska experti počítajú so znížením inflácie takmer vo všetkých regiónoch. Výnimkou je východná Ázia s Čínou, kde sa na budúci rok očakáva zrýchlenie na 5,6 % a potom opäť pokles, a stredná Ázia, kde sa v roku 2026 očakávajú vyššie hodnoty.



Najnižšie globálne miery inflácie v nasledujúcich rokoch sa prognózujú pre západnú Európu, konkrétne 3,4 % v roku 2024 a 2,6 % v roku 2026. Nasleduje Severná Amerika s 3,5 %, respektíve 2,7 %. V EÚ sa na budúci rok očakáva inflácia 4,8 percenta a 3,3 % v roku 2026.



Prognóza na rok 2026 je stále najvyššia pre severnú Afriku s 29 %, za ktorou nasleduje východná Afrika s 22 % a stredná Ázia so 17,5 %.