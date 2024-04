Ifo: Inflácia v Nemecku by sa mala pod 2 % dostať najbližšie mesiace

Berlín 2. apríla (TASR) - Očakávania nemeckých firiem v oblasti vývoja cien zaznamenali v marci najnižšiu úroveň za tri roky, pričom inflácia by sa mala dostať pod 2-percentný inflačný cieľ Európskej centrálnej banky (ECB) v najbližších mesiacoch. Uviedol to v utorok ekonomický inštitút Ifo. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.



"Inflácia pokračuje v poklese a pod 2 % by sa mala dostať toto leto. Z pohľadu Nemecka nie je dôvod, aby ECB nepristúpila k zníženiu úrokových sadzieb už v dohľadnom čase," povedal analytik v Ifo Timo Wollmershäuser.



Index cenových očakávaní Ifo dosiahol v marci 14,3 bodu oproti februárovej hodnote 15 bodov. Marcová hodnota indexu je tak najnižšia od marca 2021.



Miera inflácie v Nemecku zaznamenala vo februári 2,7 %. Je to výrazný posun k lepšiemu v porovnaní so situáciou po invázii Ruska na Ukrajinu a prudkom raste cien energií, keď inflácia v Nemecku dosahovala dvojciferné hodnoty.