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Ifo: Inflácia v Nemecku zostane v najbližších mesiacoch asi vysoká

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Ilustračná snímka. Foto: Teraz.sk - Elena Halačová

V auguste plánovalo zvýšiť ceny o niečo menej spoločností ako v predchádzajúcom mesiaci, vďaka čomu index cenových očakávaní klesol na 21,2 bodu z júlovej úrovne 21,6 bodu.

Autor TASR
Mníchov 1. septembra (TASR) - Inflácia v Nemecku zostane v najbližších mesiacoch pravdepodobne vysoká, hoci cenové tlaky sa dočasne zmiernia. V auguste plánovalo zvýšiť ceny o niečo menej spoločností ako v predchádzajúcom mesiaci, vďaka čomu index cenových očakávaní klesol na 21,2 bodu z júlovej úrovne 21,6 bodu, oznámil v utorok ekonomický inštitút Ifo. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.

Vývoj indexu naznačuje zmiernenie cenových tlakov v nasledujúcich troch mesiacoch, celkovo sa však očakáva, že inflácia zostane vysoká, uviedol mníchovský inštitút. Ifo teraz odhaduje, že priemerná miera inflácie v Nemecku dosiahne tento rok 2,8 % a v roku 2027 vzrastie na 3 %. Napríklad ceny ropy a osobitne trhové ceny zemného plynu a elektriny sa od začiatku augusta opäť výrazne zvýšili, poznamenal inštitút.

„Čím dlhšie bude vojna na Blízkom východe pokračovať a ceny energií zostanú vysoké, o to výraznejšie pravdepodobne v strednodobom horizonte vzrastú spotrebiteľské ceny potravín, služieb a tovarov, keďže spoločnosti prenesú zvýšené náklady na spotrebiteľov s určitým oneskorením,“ priblížila výskumníčka inštitútu Ifo Tiphaine Wibaultová.
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