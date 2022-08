Ifo: Konflikt s Čínou by Nemcov mohol stáť šesťkrát toľko ako brexit

Berlín 8. augusta (TASR) - Nemecko by mohlo čeliť takmer šesťnásobne vyšším nákladom než v prípade brexitu, ak by krajina a celá Európska únia vstúpili do prípadnej obchodnej vojny s Čínou. Poukázali na to v pondelok zverejnené výsledky štúdie ekonomického inštitútu Ifo. Informovala o tom agentúra Reuters.



Najviac by na obchodnú vojnu s Čínou doplatil automobilový priemysel, nasledovali by výrobcovia dopravných zariadení a strojársky priemysel. Autori štúdie, ktorú si objednala bavorská hospodárska asociácia VBW, v tejto súvislosti uviedli, že firmy by sa mali viac orientovať na iné krajiny a znížiť tak závislosť od určitých trhov a autoritárskych režimov.



"V rámci hospodárskej politiky by Nemecko a Európska únia mali uzatvoriť strategické partnerstvá a dohody o voľnom obchode s podobne zmýšľajúci vládami, ako sú napríklad Američania," uviedol spoluautor štúdie Florian Dorn.



Analytici nasimulovali päť scenárov vrátane scenára odstrihnutia sa západných ekonomík od Číny v kombinácii s obchodnou dohodou medzi EÚ a USA. Ako však Ifo uviedol, takáto dohoda by síce zmiernila dôsledky obchodnej vojny s Čínou, v plnej miere by jej vplyv však odstrániť nedokázala. Výsledkom takéhoto riešenia by boli podľa Ifo náklady zhruba na takej úrovni, na akej sa predpokladajú v súvislosti s brexitom.