Ifo: Kríza spojená s koronavírusom môže Nemecko stáť miliardy eur

Berlín 23. marca (TASR) - Kríza spôsobená šírením nového koronavírusu by mohla nemeckú ekonomiku stáť v tomto roku až takmer 730 miliárd eur. Uviedol to v pondelok nemecký ekonomický inštitút Ifo.



Ifo, na ktorý sa odvolala agentúra Reuters, uviedol, že kríza by mohla ekonomiku Nemecka stáť v roku 2020 od 255 miliárd až do 729 miliárd eur. "Náklady pravdepodobne prekonajú všetko, čo sme za posledné desaťročia v Nemecku pri hospodárskych krízach či prírodných katastrofách poznali," povedal predseda Ifo Clemens Fuest.



Ak by došlo k čiastočnému zastaveniu ekonomickej aktivity na obdobie dvoch mesiacov, náklady môžu dosiahnuť od 255 miliárd do 495 miliárd eur, tvrdí Fuest. V prípade trvania tejto situácie počas troch mesiacov by však mohli dosiahnuť od 354 miliárd až 729 miliárd eur, dodal.