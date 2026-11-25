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Nálada nemeckých exportných firiem sa v novembri zhoršila
Ifo uviedol, že index očakávaní nemeckých vývozcov dosiahol v novembri 9,6 bodu oproti 11,7 bodu v predchádzajúcom mesiaci.
Autor TASR
Mníchov 25. novembra (TASR) - Nálada nemeckých vývozcov sa tento mesiac zhoršila. Uviedol to v stredu nemecký ekonomický inštitút Ifo, podľa ktorého sa tempo zotavovania v exportnom biznise spomaľuje. Informovala o tom agentúra DPA.
Ifo uviedol, že index očakávaní nemeckých vývozcov dosiahol v novembri 9,6 bodu oproti 11,7 bodu v predchádzajúcom mesiaci. To znamená, že výhľad firiem je do určitej miery pochmúrnejší.
„Zotavovanie v exportnom biznise stráca na dynamike,“ povedal šéf prieskumov Ifo Klaus Wohlrabe. „Na druhej strane, sú priemyselné sektory, kde podniky počítajú s rastom vývozu,“ dodal. To sa týka napríklad výrobcov v oblasti elektroniky a optických produktov.
Avšak vo firmách v oblasti produkcie a spracovania kovov sa nálada výrazne zhoršila. Očakávajú, že v najbližšej budúcnosti objem ich exportu bude klesať.
Ifo uviedol, že index očakávaní nemeckých vývozcov dosiahol v novembri 9,6 bodu oproti 11,7 bodu v predchádzajúcom mesiaci. To znamená, že výhľad firiem je do určitej miery pochmúrnejší.
„Zotavovanie v exportnom biznise stráca na dynamike,“ povedal šéf prieskumov Ifo Klaus Wohlrabe. „Na druhej strane, sú priemyselné sektory, kde podniky počítajú s rastom vývozu,“ dodal. To sa týka napríklad výrobcov v oblasti elektroniky a optických produktov.
Avšak vo firmách v oblasti produkcie a spracovania kovov sa nálada výrazne zhoršila. Očakávajú, že v najbližšej budúcnosti objem ich exportu bude klesať.