Ifo: Nálada nemeckých podnikateľov sa zlepšila

Berlín 24. novembra (TASR) - Podnikateľská nálada v Nemecku sa v novembri zlepšila, zaostala však za očakávaniami. Navyše, analytici upozornili, že zlepšenie dôvery v ekonomiku nestačí a hospodárstvo sa z problémov ešte zďaleka nedostalo. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP.



Index podnikateľskej dôvery Ifo, ktorý inštitút zverejnil na základe prieskumu 9000 nemeckých podnikov, dosiahol v novembri 87,3 bodu oproti 86,9 bodu v predchádzajúcom mesiaci. Analytici oslovení spoločnosťou FactSet však očakávali, že index sa zvýši až na 87,5 bodu.



"Nálada medzi nemeckými podnikmi sa mierne zlepšila," povedal prezident Ifo Clemens Fuest s tým, že to naznačuje stabilizáciu hospodárstva, aj keď iba "na nízkej úrovni". Firmy boli v porovnaní s októbrom menej pesimistické napríklad v súvislosti s vyhliadkami na nasledujúce mesiace. "Aj naďalej však zaznamenávajú nedostatok nových objednávok," dodal Fuest.



Podľa analytika z Capital Economics Carstena Brzeského údaje Ifo poukazujú "skôr na odrážanie sa nemeckej ekonomiky od dna, než na bezprostredné zotavenie". "Je to veľmi málo na to, aby sa mohlo začať oslavovať," povedal Brzeski s tým, že absencia rastových faktorov zvýšila riziko, že budúci rok bude pre Nemecko rokom recesie.



Údaje Ifo prichádzajú krátko po zverejnení spresnených údajov nemeckého štatistického úradu o vývoji ekonomiky za 3. kvartál. Tie potvrdili predbežný odhad, že nemecká ekonomika klesla v 3. štvrťroku medzikvartálne o 0,1 % po 0,1-percentnom raste v predchádzajúcom štvrťroku.



Aj za celý rok 2023 sa očakáva pokles nemeckej ekonomiky. Podľa Medzinárodného menového fondu (MMF) bude Nemecko jedinou z veľkých priemyselne rozvinutých ekonomík, ktorá za tento rok zaznamená pokles.