Ifo: Nálada nemeckých podnikateľov sa v decembri zhoršila

Mníchov 18. decembra (TASR) - Podnikateľská nálada v Nemecku sa v decembri zhoršila. Poukázali na to v pondelok zverejnené výsledky prieskumu ekonomického inštitútu Ifo, podľa ktorého firmy v porovnaní s predchádzajúcim mesiacom hodnotili pesimistickejšie súčasnú situáciu aj výhľad do budúcnosti. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.



Index podnikateľskej dôvery Ifo, ktorý inštitút zverejnil na základe prieskumu 9000 nemeckých podnikov, dosiahol v decembri 86,4 bodu oproti 87,2 bodu v predchádzajúcom mesiaci. Firmy vyjadrili menšiu spokojnosť so súčasnými podmienkami na podnikanie a príslušný index klesol na 88,5 bodu z novembrovej úrovne 89,4 bodu. Skeptickejšie boli aj pri pohľade do nasledujúcich šiestich mesiacov. Index merajúci očakávania sa znížil na 84,3 bodu z 85,1 v predchádzajúcom mesiaci.



Nemecká ekonomika má problém s dopytom, uviedol analytik inštitútu Ifo Klaus Wohlrabe. Výsledky prieskumu podľa neho signalizujú mierny pokles najväčšej európskej ekonomiky v poslednom štvrťroku tohto roka.