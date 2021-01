Ifo: Nemecká ekonomika by mala v 1. kvartáli stagnovať

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP

Mníchov 20. januára (TASR) - Nemecká ekonomika bude v 1. štvrťroku tohto roka pravdepodobne stagnovať. Dôvodom je predĺženie karanténnych opatrení. Uviedol to v stredu nemecký ekonomický inštitút Ifo.Nemecká kancelárka Angela Merkelová a premiéri 16 spolkových krajín sa v utorok (19. 1.) dohodli na predĺžení čiastočného lockdownu v krajine, a to minimálne do 14. februára. Podľa Ifo ďalšie predĺženie obmedzení s cieľom spomaliť šírenie nového koronavírusu sa odrazí na vývoji najväčšej európskej ekonomiky. "" povedal predseda Ifo Timo Wollmershäuser.V minulom roku klesla nemecká ekonomika o 5 %, uviedol minulý týždeň štatistický úrad Destatis, ktorý zverejnil predbežný odhad. Bol to najvýraznejší pokles od svetovej finančnej krízy, na druhej strane bol o niečo miernejší, než sa čakalo.V 2. štvrťroku inštitút Ifo očakáva medzikvartálny rast ekonomiky, a to o 3 %. Dôležité však bude ukončenie karanténnych opatrení najneskôr v marci.Na riziká predlžovania lockdownu upozornila aj nemecká centrálna banka. Ako uviedla v pondelok (18. 1.), deň pred rozhodnutím o predĺžení karanténnych opatrení, ekonomika zatiaľ nepriaznivú pandemickú situáciu zvláda, avšak v prípade, že sa karanténne opatrenia budú predlžovať, prípadne sa obmedzenia pritvrdia, môže mať "".Predbežné údaje o vývoji nemeckej ekonomiky za 4. kvartál minulého roka zverejní spolkový štatistický úrad 29. januára.