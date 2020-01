Nemecká ekonomika by mohla v 1. kvartáli zrýchliť rast na 0,2 %

Berlín 27. januára (TASR) - Nemecká ekonomika by mohla v 1. kvartáli tohto roka mierne zrýchliť tempo rastu. Predpokladá to ekonóm nemeckého inštitútu pre výskum hospodárstva Ifo Klaus Wohlrabe.



Podľa Wohlrabeho by tempo rastu nemeckej ekonomiky mohlo v období od januára do konca marca dosiahnuť 0,2 % po predpokladanom 0,1-percentnom raste v poslednom štvrťroku minulého roka. K zrýchleniu by malo prispieť postupné zotavovanie sa priemyselného sektora z krízy.



Ako uviedol Wohlrabe, dopyt v priemyselnom sektore sa zvýšil, čo vytvára priestor pre opatrný optimizmus. V súvislosti so šírením nebezpečného koronavírusu z Číny Wohlrabe dodal, že tento faktor nemal zatiaľ na nemeckú ekonomiku žiadny vplyv.