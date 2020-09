Nemecká ekonomika klesne tento rok o niečo menej, ako sa očakávalo

Mníchov 22. septembra (TASR) - Nemecká ekonomika klesne tento rok o niečo menej, ako sa pôvodne očakávalo, pretože jej zotavovanie v 3. štvrťroku pokračuje. Uviedol to v utorok vo svojej najnovšej prognóze renomovaný inštitút pre ekonomický výskum Ifo.



Podľa hlavného analytika Ifo Tima Wollmershäusera súčasné oživenie nemeckého hospodárstva po jeho strmom poklese v 2. štvrťroku je lepšie, ako inštitút očakával.



Predpovedal, že výkon najväčšej európskej ekonomiky za celý rok 2020 sa v dôsledku pandémie nového koronavírusu zníži o 5,2 %. Predchádzajúce predpovede pritom odhadovali jej pokles o 6,7 %.



To by znamenalo, že pokles hrubého domáceho produktu (HDP) v tomto roku bude o niečo menej výrazný ako v roku 2009 po finančnej kríze, keď sa prepadol o 5,7 %, pripomenul Ifo.



Postupné uvoľňovanie obmedzení viedlo v lete k oživeniu nemeckého hospodárstva, ktoré sa síce teraz spomalilo, ale pokračuje, skonštatoval Ifo a pripomenul, že sektor služieb v mnohých oblastiach stále čelí obmedzeniam.



Pokiaľ ide o ďalší vývoj, inštitút predpovedal v roku 2021 nemeckej ekonomike rast o 5,1 % a v roku 2022 jeho spomalenie na 1,7 %. Upozornil tiež, že nemecká ekonomika sa nevráti na predkrízovú úroveň skôr ako koncom roka 2021.



Wollmershäuser však zároveň varoval, že k prognózam treba pristupovať skepticky. „Neistota pri predpovediach je veľmi veľká, pretože nikto nevie, ako bude prebiehať pandémia, či dôjde k tvrdému brexitu alebo či sa podarí obchodné konflikty odložiť nabok,“ uviedol.



Ďalším zdrojom neistoty je súčasná štrukturálna reforma v kľúčovom nemeckom automobilovom priemysle, dodal Wollmershäuser.