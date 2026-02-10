Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Ifo: Nemecká ekonomika už zrejme prekonala svoju najslabšiu fázu

Prichádzajú pozitívne signály, pričom využitie kapacít vzrástlo už tretí mesiac po sebe.

Autor TASR
Mníchov 10. februára (TASR) - Nemecké hospodárstvo zrejme prekonalo svoju najslabšiu fázu a nachádza sa na začiatku oživenia. Prichádzajú pozitívne signály, pričom využitie kapacít vzrástlo už tretí mesiac po sebe, oznámil v utorok mníchovský ekonomický inštitút Ifo. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.

Najväčšia európska ekonomika teraz využíva 83,6 % svojich kapacít, čo je o 0,3 percentuálneho bodu viac ako pred tromi mesiacmi. Dno sa podarilo prekonať, miera využitia je však stále o viac ako dva percentuálne body nižšia v porovnaní s dlhodobým priemerom, uviedol vedúci výskumov v Ifo Timo Wollmershäuser. Miera využitia sa v posledných troch prieskumoch zvýšila zakaždým o niekoľko desatín percentuálneho bodu, zatiaľ čo takmer tri roky predtým väčšinou klesala - z 88 % v treťom štvrťroku 2022 na necelých 83 % v druhom kvartáli 2025.

Napriek celkovému rastu sa medzi jednotlivými odvetviami prejavujú značné rozdiely. Využitie kapacít v priemyselnom sektore na úrovni 77,5 % zostáva výrazne pod dlhodobým priemerom 83,2 %. To isté platí aj v stavebníctve, kde však podľa Ifo úlohu zohráva aj nepriaznivé počasie v poslednom období. Situácia je výrazne lepšia u poskytovateľov služieb. Ich využitie kapacít na úrovni 89,5 % bolo nad dlhodobým priemerom.
