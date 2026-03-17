< sekcia Ekonomika
Ifo: Nemecká vláda použila nové dlhy na zaplátanie dier v rozpočte
Celkovo vláda v roku 2024 vynaložila na investície 68,6 miliardy eur.
Autor TASR
Mníchov 17. marca (TASR) - Nemecká vláda doteraz použila nové miliardové úvery, ktoré mali pôvodne smerovať do investícií, hlavne na zaplátanie dier v rozpočte. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA, ktorá sa v utorok odvolala na ekonomický inštitút Ifo.
Z úverov v celkovej výške 24,3 miliardy eur, ktoré si vláda požičala v rámci „Osobitného fondu pre infraštruktúru a klimatickú neutralitu“, nebolo až 95 % použitých na investície, tvrdí mníchovský inštitút vo svojej novej analýze. „Zistili sme, že politici použili prostriedky financované dlhom takmer výlučne na iné účely, teda na zaplátanie dier v rozpočte,“ uviedol prezident Ifo Clemens Fuest. Už v auguste 2025 nemecká centrálna banka vytkla vláde v Berlíne, že značná časť nových dlhov neplynie do investícií.
Podľa Ifo si centrálna vláda v minulom roku v rámci osobitného fondu síce požičala ďalších 24,3 miliardy eur, dodatočné vládne investície však boli len o 1,3 miliardy eur vyššie ako v predchádzajúcom roku. Celkovo vláda v roku 2024 vynaložila na investície 68,6 miliardy eur. Podľa odhadov inštitútu Ifo v minulom roku celkové investície dosiahli 69,9 miliardy eur, čo predstavuje napriek vysokému novému dlhu len veľmi mierny nárast.
