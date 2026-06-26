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Ifo: Nemecké firmy plánujú rušiť pracovné miesta výraznejším tempom
Barometer zamestnanosti inštitútu Ifo dosiahol v júni 92,3 bodu, čo v porovnaní s májom predstavuje pokles o 1,6 bodu.
Autor TASR
Mníchov 26. júna (TASR) - Vyhliadky nemeckého pracovného trhu sa v júni zhoršili. Mnohé firmy totiž plánujú zrýchliť tempo rušenia pracovných miest. Uviedol to v piatok nemecký ekonomický inštitút Ifo, ktorého údaje zverejnila agentúra DPA.
Barometer zamestnanosti inštitútu Ifo dosiahol v júni 92,3 bodu, čo v porovnaní s májom predstavuje pokles o 1,6 bodu. Je to jedna z najnižších úrovní indexu od pandémie nového koronavírusu.
„Pracovný trh je naďalej v útlme,“ povedal Klaus Wohlrabe z Ifo. Zároveň dodal, že čo sa týka trvalého zotavenia zamestnanosti, tak Nemecko má pred sebou ešte dlhú cestu.
Vyhliadky sú zvlášť nepriaznivé pre priemysel a maloobchod. Podiel firiem v týchto segmentoch plánujúcich prepúšťanie presahuje podiel spoločností, ktoré chcú počet zamestnancov zvýšiť. V každom zo sektorov rozdiel predstavuje 18 percentuálnych bodov, aj keď v prípade priemyslu sa hodnota barometra oproti máju mierne zlepšila, zatiaľ čo v maloobchode sa zhoršila.
Horšie údaje vykázal v júni barometer aj v prípade služieb. Aj v tomto segmente je podiel firiem plánujúcich rušenie pracovných pozícií vyšší než podiel podnikov plánujúcich ich zvýšenie, pričom rozdiel predstavuje 4,9 percentuálneho bodu. Pred mesiacom bolo pritom v nemeckom sektore služieb o niečo viac firiem plánujúcich prijímanie zamestnancov než ich prepúšťanie. Situácia je podľa Ifo veľmi zložitá v agentúrach dočasného zamestnávania a cestovnom ruchu.
Barometer zamestnanosti inštitútu Ifo dosiahol v júni 92,3 bodu, čo v porovnaní s májom predstavuje pokles o 1,6 bodu. Je to jedna z najnižších úrovní indexu od pandémie nového koronavírusu.
„Pracovný trh je naďalej v útlme,“ povedal Klaus Wohlrabe z Ifo. Zároveň dodal, že čo sa týka trvalého zotavenia zamestnanosti, tak Nemecko má pred sebou ešte dlhú cestu.
Vyhliadky sú zvlášť nepriaznivé pre priemysel a maloobchod. Podiel firiem v týchto segmentoch plánujúcich prepúšťanie presahuje podiel spoločností, ktoré chcú počet zamestnancov zvýšiť. V každom zo sektorov rozdiel predstavuje 18 percentuálnych bodov, aj keď v prípade priemyslu sa hodnota barometra oproti máju mierne zlepšila, zatiaľ čo v maloobchode sa zhoršila.
Horšie údaje vykázal v júni barometer aj v prípade služieb. Aj v tomto segmente je podiel firiem plánujúcich rušenie pracovných pozícií vyšší než podiel podnikov plánujúcich ich zvýšenie, pričom rozdiel predstavuje 4,9 percentuálneho bodu. Pred mesiacom bolo pritom v nemeckom sektore služieb o niečo viac firiem plánujúcich prijímanie zamestnancov než ich prepúšťanie. Situácia je podľa Ifo veľmi zložitá v agentúrach dočasného zamestnávania a cestovnom ruchu.