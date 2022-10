Nemecké spoločnosti majú problémy s prístupom k úverom

Berlín 24. októbra (TASR) - Nemecké spoločnosti majú čoraz väčšie problémy so získaním úveru. Ukázal to v pondelok prieskum inštitútu Ifo, podľa ktorého približne jedna zo štyroch nemeckých spoločností zaznamenala "zdržanlivosť" zo strany veriteľov. TASR o tom informuje na základe správy Reuters.



Najväčšia európska ekonomika zápasí s vysokou mierou inflácie a má obavy o dodávky energií. Celkovo 24,3 % firiem, najviac od roku 2017, sa sťažovalo na problémy so získaním úveru, uviedol inštitút Ifo.



"Zložitá ekonomická klíma v súčasnosti spôsobuje, že banky sú opatrnejšie," povedal Klaus Wohlrabe, vedúci prieskumov Ifo. "Bez nových úverov by niektoré spoločnosti mohli bojovať o ekonomické prežitie," dodal.



V sektore služieb malo až 28,8 % spoločností ťažkosti s úverom, vo výrobe to bolo približne 8,4 % chemických spoločností a 22,5 % výrobcov automobilov, uviedol Ifo. V maloobchode to bolo 15 % opýtaných.



Najviac boli podľa inštitútu postihnutí najmenší podnikatelia a sólo živnostníci.



Nemecko smeruje do recesie, keďže patová situácia v súvislosti s energiami z Ruska, rastúcimi cenami a problémami v dodávateľských reťazcoch si vyberajú svoju daň, pričom vláda predpovedá v budúcom roku pokles ekonomiky o 0,4 %.