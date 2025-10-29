< sekcia Ekonomika
Ifo: Nemecký priemysel má problémy s nedostatkom vzácnych zemín
Nemeckí výrobcovia elektroniky a optických produktov zápasia v októbri s vážnym nedostatkom kľúčových materiálov po sprísnení kontroly vývozu vzácnych zemín.
Autor TASR
Mníchov 29. októbra (TASR) - Nemeckí výrobcovia elektroniky a optických produktov zápasia v októbri s vážnym nedostatkom kľúčových materiálov po sprísnení kontroly vývozu vzácnych zemín. Vyplýva to z údajov, ktoré v stredu zverejnil ekonomický inštitút Ifo. TASR o tom informuje na základe správ Reuters a businesstimes.
Vzácne zeminy, nevyhnutné na výrobu polovodičov, senzorov a iných pokročilých komponentov, sú čoraz viac predmetom obchodných obmedzení, najmä v prípade Číny, ktorá má v tomto odvetví dominantné postavenie.
Percento spoločností v Nemecku, ktoré hlásili problémy s dodávkami, vzrástlo v októbri na 10,4 % zo 7 % v júli a 3,8 % v apríli, informoval inštitút.
Klaus Wohlrabe, vedúci prieskumov Ifo, pripísal zhoršujúcu sa situáciu globálnym obmedzeniam pri vývoze kritických komponentov: „Kontrolné mechanizmy a obchodné obmedzenia pre vzácne zeminy si vyberajú svoju daň,“ povedal.
Wohlrabe varoval, že pokračujúce zhoršovanie dodávok by mohlo negatívne ovplyvniť hospodársky rast Nemecka.
Zdá sa, že sektor elektroniky a optických výrobkov čelí neúmerným výzvam v porovnaní so širším výrobným priemyslom. Podľa údajov Ifo vo výrobe ako celku nahlásilo problémy so zásobovaním iba 5,5 % spoločností.
Európski politici sa snažia znížiť závislosť od dodávok kritických surovín z Číny diverzifikáciou reťazcov a zvýšením domácej produkcie vzácnych zemín, ale to si vyžaduje čas.
