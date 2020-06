Nemecký priemysel očakáva v nasledujúcich mesiacoch miernejší pokles

Berlín 8. júna (TASR) - Nemecké firmy očakávajú, že úroveň ich produkcie bude klesať aj v nasledujúcich troch mesiacoch. Tempo poklesu by sa však malo výrazne zmierniť. Uviedol to v pondelok nemecký ekonomický inštitút Ifo.



Index očakávanej produkcie nemeckého priemyslu dosiahol v máji -20,4 bodu, zatiaľ čo v apríli predstavoval -51 bodov, zverejnila údaje Ifo agentúra Reuters. Je to najvýraznejší rast indexu od zjednotenia Nemecka pred takmer 30 rokmi.



Podľa vedúceho prieskumov v Ifo Klausa Wohlrabeho to stále predstavuje pokles priemyselnej výroby. "Tempo poklesu však už nebude také prudké," povedal Wohlrabe.



Čiastkový index očakávaní produkcie v automobilovom sektore sa posunul do pozitívneho teritória. S tým sa podľa Wohlrabeho dalo počítať, keďže automobilky museli v minulých týždňoch svoju produkciu pre pandémiu pozastaviť.