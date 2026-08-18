< sekcia Ekonomika
Ifo: Nízke a nestabilné ceny CO2 brzdia investície do ochrany klímy
Podľa štúdie zohrávajú okrem výšky ceny kľúčovú úlohu v investičných rozhodnutiach aj výkyvy v cenách CO2.
Autor TASR
Mníchov 18. augusta (TASR) - Nemecké priemyselné spoločnosti sú pripravené viac investovať do technológií šetrných voči klíme, ak bude cena oxidu uhličitého (CO2) vyššia a predvídateľnejšia. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA, ktorá sa v utorok odvolala na prieskum inštitútu Ifo.
„Pre mnohé podniky sú predvídateľné ceny CO2 kľúčové napríklad pri rozhodovaní o tom, či sa oplatí nové zariadenia šetrné voči klíme,“ uviedol výskumník inštitútu Ifo Mathias Dolls. „Oslovené spoločnosti v priemere investujú iba vtedy, keď sa cena trvalo drží nad úrovňou 90 eur za tonu CO2. Ak sú cenové výkyvy príliš silné, neinvestujú,“ dodal ekonóm.
Pri nízkej cene CO2 okolo 50 eur za tonu podniky v priemere odmietajú projekty na ochranu klímy, vyplýva z prieskumu, ktorý uskutočnil mníchovský inštitút medzi 830 priemyselnými spoločnosťami. Ak očakávaná cena CO2 stúpne na 175 eur za tonu, firmy, naopak, jednoznačne uprednostňujú investície šetrné ku klíme.
„V súčasnosti sú ceny v európskom systéme obchodovania s emisiami, ktoré sa pohybujú okolo 70 eur až 90 eur, blízko prahu, pri ktorom priemerná priemyselná spoločnosť v Nemecku začína investovať do technológií šetrných voči klíme, veľká časť však pravdepodobne stále váha,“ uviedol výskumník Ifo Gerome Wolf.
Podľa štúdie zohrávajú okrem výšky ceny kľúčovú úlohu v investičných rozhodnutiach aj výkyvy v cenách CO2. Ak spoločnosti počítajú s veľkými výkyvmi, čakajú a neinvestujú, a to ani pri vysokej priemernej cene, uviedol inštitút. Zdôraznil, že spoľahlivé politické podmienky sú kľúčové.
„Pre mnohé podniky sú predvídateľné ceny CO2 kľúčové napríklad pri rozhodovaní o tom, či sa oplatí nové zariadenia šetrné voči klíme,“ uviedol výskumník inštitútu Ifo Mathias Dolls. „Oslovené spoločnosti v priemere investujú iba vtedy, keď sa cena trvalo drží nad úrovňou 90 eur za tonu CO2. Ak sú cenové výkyvy príliš silné, neinvestujú,“ dodal ekonóm.
Pri nízkej cene CO2 okolo 50 eur za tonu podniky v priemere odmietajú projekty na ochranu klímy, vyplýva z prieskumu, ktorý uskutočnil mníchovský inštitút medzi 830 priemyselnými spoločnosťami. Ak očakávaná cena CO2 stúpne na 175 eur za tonu, firmy, naopak, jednoznačne uprednostňujú investície šetrné ku klíme.
„V súčasnosti sú ceny v európskom systéme obchodovania s emisiami, ktoré sa pohybujú okolo 70 eur až 90 eur, blízko prahu, pri ktorom priemerná priemyselná spoločnosť v Nemecku začína investovať do technológií šetrných voči klíme, veľká časť však pravdepodobne stále váha,“ uviedol výskumník Ifo Gerome Wolf.
Podľa štúdie zohrávajú okrem výšky ceny kľúčovú úlohu v investičných rozhodnutiach aj výkyvy v cenách CO2. Ak spoločnosti počítajú s veľkými výkyvmi, čakajú a neinvestujú, a to ani pri vysokej priemernej cene, uviedol inštitút. Zdôraznil, že spoľahlivé politické podmienky sú kľúčové.