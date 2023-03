Ifo očakáva, že nemecká ekonomika v roku 2023 mierne klesne

Mníchov 15. marca (TASR) - Nemeckej ekonomike sa nepodarí uniknúť recesii v roku 2023, ale po dvoch štvrťročných poklesoch v zime sa na jar začne zotavovať. Uviedol to v stredu popredný ekonomický inštitút Ifo. TASR o tom informuje na základe správy Reuters.



V 1. štvrťroku 2023 očakáva Ifo pokles hrubého domáceho produktu (HDP) Nemecka o 0,2 % oproti predchádzajúcemu 4. štvrťroku 2022, keď sa mezikvartálne znížil o 0,4 %. Recesia je pritom definovaná ako dve po sebe nasledujúce štvrtiny poklesu HDP.



Inštitút predpovedá, že výkon nemeckej ekonomiky za celý rok 2023 veľmi mierne klesne, o 0,1 %. To kontrastuje s prognózu ďalšieho renomovaného inštitútu, IfW, ktorý dokonca zlepšil svoj odhad rastu HDP Nemecka v roku 2023 na 0,5 % z 0,3 % v predchádzajúcej predpovedi. A nemecká vláda počíta v tomto roku so zvýšením HDP o 0,2 %.



Podľa Ifo vysoká miera inflácia si tento rok vyberie svoju daň na spotrebiteľských sektoroch, ktoré budú pôsobiť ako brzda hospodárskeho rastu. No na druhej strane priemyselná aktivita podporí ekonomiku.



"Najneskôr od polovice roka 2023 rast reálnych miezd podporí domácu ekonomiku," vyhlásil výskumník Ifo Timo Wollmershäuser, podľa ktorého kolektívne zmluvy povedú k zvýšeniu reálnych miezd a zároveň inflácia sa začne spomaľovať, čo naštartuje zotavovanie výdavkov domácností.



V roku 2023 očakáva Wollmershäuser pokles inflácie na 6,2 % a v roku 2024 na 2,2 %. Dôvodom bude znižovanie cien energií a zmiernenie problémov v dodávateľskom reťazci.



Ifo zároveň predpovedal v roku 2024 rast nemeckej ekonomiky o 1,7 %.