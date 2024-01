Ifo opäť znížil prognózu rastu nemeckej ekonomiky v roku 2024

Mníchov 24. januára (TASR) - Popredný nemecký ekonomický inštitút Ifo v stredu opäť znížil svoju prognózu hospodárskeho rastu na rok 2024. Dôvodom je neistota spojená so zmenami v spolkovom rozpočte, ktoré si vyžiadalo rozhodnutie ústavného súdu. TASR o tom informuje na základe správy Reuters.



Inštitút teraz očakáva, že najväčšia európska ekonomika tento rok vzrastie o 0,7 % namiesto 0,9 %, ktoré pôvodne predpovedal v polovici decembra. A v septembri 2023 ešte očakával jej rast o 1,4 %.



V roku 2023 sa hrubý domáci produkt (HDP) Nemecka znížil o 0,3 % po smerom nadol revidovanom náraste o 1,8 % v roku 2022.



Šokujúci verdikt ústavného súdu, ktorý vlani v novembri rozhodol, že vláda porušila dlhové pravidlá, keď presunula do klimatického fondu nevyužitých 60 miliárd eur určených na podporu ekonomiky počas pandémie, vytvoril obrovskú dieru v plánoch výdavkov na tento rok. Vláda v Berlíne musela prepracovať rozpočet na rok 2024 tak, aby spĺňal nové požiadavky a zároveň dosiahnuť konsenzus v rámci koalície.



Ifo uviedol, že keď v decembri pripravoval svoju prognózu, nebolo jasné, do akej miery dôjde k zníženiu výdavkov alebo zvýšeniu daní a jeho základná prognóza predpokladala, že sa zrealizujú všetky plánované kroky fiškálnej politiky.



"Teraz, keď sa rozpočtový výbor nemeckého parlamentu dohodol na spolkovom rozpočte, odhadujeme, že sa schvália ďalšie úspory vo výške takmer 19 miliárd eur," povedal Timo Wollmershäuser, vedúci prognóz v Ifo. "Celkový rozsah je zhruba v súlade s tým, čo sme odhadovali v našom rizikovom scenári na rok 2024 v decembri," dodal.



Niektorí ekonómovia sú ešte pesimistickejší ako Ifo, pričom inštitút IMK, ktorý má blízko k odborom, predpovedá, že ekonomika tento rok opäť klesne o 0,3 %.



Šéf nemeckého združenia zamestnávateľov BDA uviedol, že spoločnosti stratili dôveru vo vládu a rámcové podmienky pre ekonomiku, ktoré je potrebné zlepšiť. "Musí sa konečne niečo stať," povedal Rainer Dulger z BDA a vyzval na zníženie byrokracie a štátnych dotácií.