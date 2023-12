Ifo: Predvianočná nákupná sezóna nemeckých maloobchodníkov sklamala

Berlín 21. decembra (TASR) - Nálada v nemeckom maloobchode sa v závere roka výrazne zhoršila. Ako sa ukázalo, ani predvianočná nákupná sezóna neviedla k výraznejšiemu zlepšeniu situácie v sektore a očakávania na najbližšie mesiace zostávajú ponuré. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters, ktorá zverejnila výsledky najnovšieho prieskumu ekonomického inštitútu Ifo.



Index Ifo poukazujúci na náladu v nemeckom maloobchodnom sektore dosiahol v decembri -12,1 bodu. To znamená výrazné zhoršenie nálady, keďže v novembri index predstavoval -8,8 bodu. "Pre mnohých maloobchodníkov neboli prvé týždne predvianočnej nákupnej sezóny také dobré, ako očakávali," povedal odborník pre oblasť obchodu v Ifo Patrick Höppner.



Inflácia sa v Nemecku, najväčšej ekonomike Európy, postupne spomaľuje, keď od dvojciferných hodnôt v závere minulého roka skĺzla v novembri na 2,3 %. Hrozí však, že na začiatku budúceho roka môže ísť opäť nahor. Vláda totiž musela po rozhodnutí Ústavného súdu upraviť rozpočet na rok 2024, čo znamená napríklad nižšie niektoré dotácie a zmeny v daniach. Neistota vzhľadom na vývoj v ďalších mesiacoch tak pretrváva.



"Zákazníci sú pri nákupoch stále dosť opatrní, a to pre maloobchodníkov bude pravdepodobne znamenať zložitý začiatok budúceho roka," povedal Höppner. Na druhej strane, nižšia inflácia a zvyšujúce sa mzdy by mali zvýšiť počas budúceho roka kúpnu silu obyvateľstva, a tým aj spotrebiteľský dopyt, dodal.