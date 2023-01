Ifo: Problém nedostatku materiálov v nemeckej výrobe sa zmierňuje

Berlín 3. januára (TASR) - Problém nedostatku materiálov v nemeckom výrobnom sektore sa v závere roka zmiernil, ako sa však situácia bude vyvíjať tento rok, bude vo veľkej miere závisieť od vývoja pandémie v Číne. Uviedol to v utorok nemecký ekonomický inštitút Ifo. Informovala o tom agentúra Reuters.



V decembri 50,7 % z celkového počtu oslovených firiem uviedlo problémy v dodávkach materiálov. V predchádzajúcom mesiaci problémy uviedlo 59,3 % podnikov. Decembrový údaj znamená pokles firiem s problémami v dodávkach materiálov tretí mesiac po sebe.



"Zdá sa, že nedostatok materiálov sa zmierňuje vo viacerých odvetviach," povedal šéf prieskumu Ifo Klaus Wohlrabe. To by podľa neho mohlo podporiť nemeckú ekonomiku v nasledujúcich mesiacoch. "Na druhej strane, veľa bude závisieť od vývoja pandemickej situácie v Číne," povedal Wohlrabe s tým, že nemôže vylúčiť nové komplikácie.