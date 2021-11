Ifo: Problémy s dodávkami v nemeckom priemysle sa ďalej zhoršujú

Mníchov 29. novembra (TASR) - Problémy v dodávateľskom reťazci, ktoré zasiahli nemecký priemysel, sa v novembri ešte zhoršili, pričom 74,4 % firiem sa sťažovalo na ťažkosti so zaobstarávaním vstupných surovín a komponentov, čo je oproti októbru nárast o 4 %. Uviedol to v pondelok renomovaný inštitút Ifo.



"Neexistuje žiadny náznak očakávanej úľavy," povedal Klaus Wohlrabe, riaditeľ inštitútu so sídlom v Mníchove, a varoval, že problémy s dodávkami sa premietnu do cien.



"Nikdy toľko spoločností nepovedalo, že plánuje zvýšiť ceny," dodal Wohlrabe.



Inštitút uviedol, že jeho prieskum v nemeckých spoločnostiach zistil zhoršenie ťažkostí s dodávkami vo všetkých sektoroch okrem sektora elektrických zariadení, kde podiel firiem, ktoré nahlásili problémy, klesol z 90 % na 85 %. Napriek tomu patrí toto odvetvie k najpostihnutejším spolu so sektorom výroby strojov, kde sa 86 % opýtaných sťažovalo na problémy, a automobilovým sektorom, kde zápasí s problémami 88 % firiem.



Najmenej postihnutým odvetvím je výroba nápojov, kde len 40 % spoločností uviedlo, že má problémy.