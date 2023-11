Ifo: Rušenie projektov v nemeckej bytovej výstavbe dosiahlo rekord

Mníchov 6. novembra (TASR) - Situácia v nemeckej bytovej výstavbe sa naďalej zhoršuje. Poukázali na to najnovšie údaje nemeckého ekonomického inštitútu Ifo, podľa ktorých počet firiem rušiacich rezidenčné projekty dosiahol minulý mesiac nový rekord. TASR o tom informuje na základe správ agentúry Reuters a portálu RTTNews.



Ifo v pondelok uviedol, že v októbri oznámilo zrušenie projektov v oblasti bytovej výstavby 22,2 % firiem. V septembri to bolo 21,4 % spoločností. Októbrové údaje predstavujú najvyššie percento firiem v histórii meraní.



"Je to čoraz horšie, stále viac projektov sa pre vysoké úrokové sadzby a náklady na výstavbu ruší," povedal šéf oddelenia prieskumov Ifo Klaus Wohlrabe. "Čo sa týka bytovej výstavby, nové objednávky sú naďalej veľmi nízke," dodal.



Aj počet firiem, ktoré oznámili nedostatok nových objednávok, sa v októbri zvýšil. Minulý mesiac to bolo 48,7 % podnikov, mesiac predtým 46,6 % firiem. Na porovnanie, v októbri minulého roka uvádzalo nedostatok nových objednávok 18,7 % firiem.



"Takmer polovica firiem v oblasti bytovej výstavby má momentálne problémy s nedostatkom objednávok. A ich počet každý mesiac rastie," povedal Wohlrabe.



Realitný sektor patril v Nemecku roky k pilierom ekonomiky. Vďaka nízkym úrokovým sadzbám sa do nehnuteľností, ktoré boli považované za stabilné a bezpečné, liali miliardy eur. Prudké zvyšovanie úrokových sadzieb zo strany Európskej centrálnej banky (ECB) a rast nákladov však znamenali koniec rozmachu sektora.



"Súčasná situácia znamená pre mnohé firmy riziko, že to nezvládnu. Každá desiata už informovala, že má finančné problémy," dodal Wohlrabe s tým, že vyhliadky v oblasti bytovej výstavby zostávajú nepriaznivé. Na to poukázali aj najnovšie údaje Ifo. Konkrétne, čiastkový index očakávaní v bytovej výstavbe zaznamenal v októbri prudký pokles na -63,9 bodu.