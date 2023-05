Ifo: Sankcie škodia najmä chudobnejším obyvateľom dotknutých krajín

Mníchov 23. mája (TASR) - Hospodárske sankcie spôsobujú v cieľových krajinách vysoké škody, najmä chudobnejším obyvateľom. Podľa novej štúdie ekonomického inštitútu Ifo sankcie v réžii OSN vedú v dotknutých krajinách k poklesu hrubého domáceho produktu (HDP) o približne dva percentuálne body ročne. V desaťročnom horizonte to zodpovedá poklesu výkonu ekonomiky o 25 % na obyvateľa. Jednostranné sankcie zo strany USA spôsobujú ročný pokles hospodárskeho rastu o necelý jeden percentuálny bod. Z dlhodobého hľadiska to znamená 13-percentný prepad výkonu ekonomiky na obyvateľa. TASR o tom informuje na základe správy z webovej stránky stanice ORF.



"Hospodárske sankcie pravidelne najviac postihujú tú časť obyvateľstva v sankcionovaných krajinách, ktorá žije v chudobe alebo na hranici chudoby," uviedol Florian Neumeier, vedúci výskumnej skupiny Ifo pre dane a fiškálnu politiku. Tak to bolo podľa neho aj v minulosti, najmä v prípade sankcií USA. Štúdie napríklad ukázali, že v dôsledku sankcií uvalených na Irán v roku 2012 trpeli najmä mladí nevzdelaní obyvatelia tejto krajiny, povedal Neumeier.



Aktuálna štúdia mníchovského ekonomického inštitútu vychádza z hodnotenia 160 krajín. Z nich 67 čelilo v rokoch 1976 až 2012 hospodárskym sankciám.