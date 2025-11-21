< sekcia Ekonomika
Ifo: Takmer desatina nemeckých firiem vníma svoju situáciu za kritickú
Z jednotlivých sektorov hospodárstva má podľa Ifo najväčšie problémy maloobchod. Až 15 % firiem z tohto odvetvia uvádza vážne ekonomické ťažkosti.
Autor TASR
Mníchov 21. novembra (TASR) - Takmer desatina nemeckých podnikov je presvedčená, že situácia, v ktorej sa nachádzajú, je kritická. Poukázal na to najnovší prieskum nemeckého ekonomického inštitútu Ifo, podľa ktorého sa percento nemeckých firiem považujúcich svoju situáciu za kritickú medziročne zvýšilo. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.
Prieskum Ifo za október tohto roka ukázal, že 8,1 % nemeckých firiem je presvedčených, že ich situácia je kritická. Na porovnanie, v októbri minulého roka sa o svoju existenciu obávalo 7,3 % z celkového počtu anketovaných podnikov. Ifo vo svojich mesačných prieskumoch pravidelne oslovuje tisícky firiem.
„Očakávame preto, že počet firemných bankrotov sa bude držať na vysokej úrovni aj v nasledujúcich mesiacoch,“ povedal vedúci prieskumov Ifo Klaus Wohlrabe.
Firmy naprieč všetkými sektormi uvádzajú, že najväčšou hrozbou je nedostatok objednávok. Nasledujú zvýšené výrobné a personálne náklady a byrokracia.
Z jednotlivých sektorov hospodárstva má podľa Ifo najväčšie problémy maloobchod. Až 15 % firiem z tohto odvetvia uvádza vážne ekonomické ťažkosti.
Čiastočne sa zlepšila situácia v oblasti priemyslu. V októbri minulého roka uvádzalo kritickú situáciu 8,6 % oslovených podnikov, teraz sa ich podiel znížil na 8,1 %.
O niečo výraznejšie zlepšenie uviedli firmy v nemeckom stavebníctve. V ostatnom prieskume Ifo považovalo svoju situáciu za kritickú 6,3 % z celkovo oslovených stavebných podnikov. Pred rokom sa takto vyjadrilo 7,9 % firiem v tomto sektore.
