Ifo: Takmer všetci nemeckí maloobchodníci plánujú zvýšiť ceny

Mníchov 1. júla (TASR) - Nemeckí spotrebitelia budú čeliť ďalšiemu nárastu cien potravín v nadchádzajúcich mesiacoch. Ukázal to v piatok nový prieskum renomovaného inštitútu pre výskum hospodárstva Ifo. TASR správu prevzala z DPA.



Podľa výsledkov prieskumu takmer každý maloobchodník s potravinami a luxusným tovarom v Nemecku plánuje zvýšiť svoje ceny, pričom index cenových očakávaní inštitútu už dosiahol 98,9 bodu z maximálnej hodnoty 100 bodov.



Väčšina respondentov z iných sektorov maloobchodu uviedla tiež, že plánuje zvýšiť ceny. Potvrdil to aj príslušný index, ktorý vzrástol na 78,6 bodu z predchádzajúcich 75,5 bodu.



"To znamená, že miera inflácie pravdepodobne v súčasnosti zostane vysoká," povedal ekonomický expert Ifo Timo Wollmershäuser, podľa ktorého sa však zároveň objavili aj náznaky, že neskôr v priebehu roka by mohla inflácia klesnúť. Dôvodom sú cenové očakávania v niektorých odvetviach ekonomiky, ktoré sú spojené so spotrebou a ktoré klesli už druhýkrát po sebe.



Rovnako ako v mnohých európskych krajinách, aj v Nemecku dosiahla miera inflácie rekordné hodnoty v dôsledku ruskej vojny na Ukrajine.



Európska centrálna banka (ECB) sa preto nedávno rozhodla ukončiť svoju ultra voľnú menovú politiku. A na ďalšom riadnom zasadnutí Rady guvernérov ECB 21. júla plánuje zvýšiť kľúčové úrokové sadzby, prvýkrát za 11 rokov.