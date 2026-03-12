< sekcia Ekonomika
Ifo: Vojna v Iráne by nemala zastaviť oživenie nemeckej ekonomiky
V prípade rýchleho ukončenia vojny by najväčšia európska ekonomika mohla v tomto roku vzrásť o 0,8 %, čo je o 0,2 percentuálneho bodu menej v porovnaní so skorším odhadom.
Autor TASR
Mníchov 12. marca (TASR) - Vojna v Iráne nepochybne utlmí oživenie nemeckej ekonomiky, ktoré by sa však nemalo úplne zastaviť ani v prípade dlhšieho pokračovania konfliktu. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA, ktorá sa vo štvrtok odvolala na novú prognózu ekonomického inštitútu Ifo.
„Bez ohľadu na šok z cien energií by malo oživenie v Nemecku pravdepodobne pokračovať počas celého tohto roka,“ uviedol Timo Wollmershäuser, vedúci prieskumov v inštitúte Ifo. Rast sa opiera o zvýšené vládne výdavky na infraštruktúru a obranu, vysvetlil.
V prípade rýchleho ukončenia vojny by najväčšia európska ekonomika mohla v tomto roku vzrásť o 0,8 %, čo je o 0,2 percentuálneho bodu menej v porovnaní so skorším odhadom. V roku 2027 by sa rast mohol zrýchliť na 1,2 %. Ak by však vojna trvala dlhšie, negatívny vplyv by bol pri naplnení „scenára eskalácie“ väčší, upozornil mníchovský inštitút Ifo. Hrubý domáci produkt (HDP) by v tomto roku vzrástol iba o 0,6 % a v roku 2027 o 0,8 %.
