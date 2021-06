Ifo znížil odhad rastu nemeckej ekonomiky pre problémy s dodávkami

Mníchov 16. júna (TASR) - Nemecký ekonomický inštitút Ifo v stredu znížil svoj odhad rastu najväčšej európskej ekonomiky. Dôvodom sú problémy s dodávkami pre výrobný sektor, čo brzdí priemyselnú produkciu. Uviedol to v stredu nemecký ekonomický inštitút Ifo.



Podľa najnovšej prognózy Ifo sa výkon nemeckej ekonomiky v tomto roku zvýši o 3,3 %, čo je o 0,4 percentuálneho bodu menej ako v predchádzajúcom, marcovom odhade.



Predpoveď hospodárskeho rastu v roku 2022 však inštitút, naopak, zvýšil na 4,3 % z predchádzajúcich 3,2 %.



„Z krátkodobého hľadiska brzdia ekonomiku najmä prekážky v dodávkach primárnych produktov,“ uviedol ekonóm Ifo Timo Wollmershäuser.



„Zotavovanie, ktoré je samo o sebe silné vďaka znovuotvoreniu ekonomiky, sa posúva o niečo ďalej, ako sme očakávali ešte na jar,“ dodal.



Nemecké automobilky Daimler a Volkswagen v utorok (15. 6.) oznámili, že skracujú pracovnú dobu v niektorých svojich závodoch, pretože majú aj naďalej problémy s nedostatkom polovodičov.



Zotavenie hospodárstva z pandémie ochorenia COVID-19 a napätá situácia v dodávkach čipov, ale aj dreva a iných materiálov tlačí ceny nahor. Ifo preto zvýšil odhad rastu inflácie a najnovšie očakáva, že sa v tomto roku zrýchli na 2,6 % z vlaňajších 0,6 % a v roku 2022 klesne na 1,9 %.



Zotavenie hospodárstva pravdepodobne zvýši domáci dopyt a s ním aj dovoz, o ktorom sa predpokladá, že v rokoch 2021 a 2022 prekoná vývoz.



To pomôže zredukovať veľký prebytok bežného účtu Nemecka na 5,8 % jeho hrubého domáceho produktu (HDP) v roku 2021 a na 4,9 % HDP v nasledujúcom roku 2022, čím sa prvýkrát po mnohých rokoch dostane pod indikatívnu hranicu Európskej únie vo výške 6 %, uviedol inštitút.



Prognóza inštitútu Ifo pre nemeckú ekonomiku je menej optimistická ako odhad centrálnej banky Bundesbank, ktorá predpovedá Nemecku v tomto roku zvýšenie HDP o 3,7 % a na budúci rok o 5,2 %.



Ifo totiž na rozdiel od Bundesbank predpokladá, že výdavky domácností menej podporia ekonomiku. Podľa neho je nepravdepodobné, že by veľa spotrebiteľov utratilo všetky úspory, ktoré nahromadili počas blokád na zastavenie pandémie, poznamenal Wollmershäuser.