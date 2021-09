Ifo znížil prognózu rastu nemeckej ekonomiky v tomto roku

Mníchov 22. septembra (TASR) - Nemecký ekonomický inštitút Ifo v stredu znížil prognózu rastu najväčšej európskej ekonomiky v tomto roku, pretože problémy v dodávateľských reťazcoch a nedostatok komponentov spomaľujú jej zotavovanie sa z pandémie ochorenia COVID-19.



Podľa najnovšej predpovede Ifo sa hrubý domáci produkt (HDP) Nemecka v tomto roku zvýši o 2,5 %, čo predstavuje pokles o 0,8 percentuálneho bodu oproti predchádzajúcej prognóze. V budúcom roku však počíta s jeho nárastom až o 5,1 %, čo je o 0,8 percentuálneho bodu viac, ako inštitút odhadoval v lete.



"Silné zotavenie sa z krízy spôsobenej novým koronavírusom, ktoré sa pôvodne očakávalo v lete, sa ešte odkladá," uviedol hlavný ekonóm Ifo Timo Wollmershäuser. Poukázal pritom na problémy s dodávkami dôležitých komponentov, ktoré zasiahli priemysel.



Nemecké združenie bánk súkromného sektora (BdB) však v separátnej správe zverejnilo optimistickejší výhľad rastu HDP v roku 2021, a to o 3,3 %, a v nasledujúcom roku o 4,6 %.



"Najväčšími rizikami, ktoré spôsobujú neistotu vo výhľade, sú zvýšený počet koronavírusových infekcií a značné problémy s dodávkami a výrobou, ktoré obzvlášť postihujú nemecký priemysel," uviedlo BdB.



Predpovedá tiež, že silný dopyt zo zahraničia a silná súkromná spotreba doma budú v tomto a budúcom roku motorom zotavovania ekonomiky.



"Očakávame, že súkromná spotreba sa v roku 2022 zvýši o 7 %. To by bol zďaleka najsilnejší rast od znovuzjednotenia," povedal generálny riaditeľ BdB Christian Ossig.



Zdá sa, že problém "vynútených úspor" počas blokád na zastavenie šírenia nového koronavírusu je minulosťou a efekt dobiehania odložených nákupov bude pokračovať aj v budúcom roku, dodal Ossig.