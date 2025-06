Ifo: Zvýšené využívanie AI v Nemecku povedie k prepúšťaniu

Mníchov 7. júna (TASR) - Zvýšené využívanie umelej inteligencie (AI) v nemeckom hospodárstve pravdepodobne v najbližších rokoch povedie k prepúšťaniu. V prieskume, ktorý uskutočnil ekonomický inštitút Ifo, viac ako štvrtina (27,1 %) oslovených spoločností uviedla, že v najbližších piatich rokoch očakáva znižovanie počtu pracovných miest spôsobené AI. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.



V priemysle očakáva úbytok pracovných miest vyvolaný AI až 37,3 % podnikov. Nadpriemerný je tento podiel aj v maloobchode, kde sa podľa mníchovského inštitútu takmer 30 % spoločností pripravuje na znižovanie počtu pracovných miest v súvislosti s AI. Na druhej strane, dve tretiny spoločností vo všetkých odvetviach nepredpokladajú žiadne zmeny počtu pracovných miest spôsobené AI. Približne 5 % spoločností očakáva, že v budúcnosti vďaka tejto technológii dokonca zvýšia počty svojich zamestnancov.



Ak by sa mali stavy zamestnancov v dôsledku využívania AI znižovať, dotknuté spoločnosti podľa prieskumu očakávajú, že redukcia bude pomerne výrazná, v priemere približne o 8 %.



Odborníci mníchovského inštitútu neočakávajú, že AI bude mať v najbližšej budúcnosti bezprostredný vplyv na nemecký trh práce. „V súčasnosti firmy vyhodnocujú, v ktorých oblastiach prinesie AI zvýšenie produktivity. Bude trvať niekoľko rokov, kým sa to premietne do merateľných účinkov na trhu práce,“ uviedol prezident Ifo Clemens Fuest.