Ifo:Počet nemeckých firiem zápasiacich s nedostatkom materiálov rastie

Berlín 29. februára (TASR) - Geopolitické napätie a štrajky zasiahli do dodávateľských reťazcov v Nemecku. Výsledkom je, že počet nemeckých firiem hlásiacich nedostatok materiálov sa vo februári oproti rovnakému obdobiu minulého roka zvýšil. Poukázali na to výsledky prieskumu ekonomického inštitútu Ifo. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.



Podiel firiem v Nemecku, ktoré poukázali na nedostatok materiálov, dosiahol vo februári tohto roka 14,6 %. Vo februári 2023 ich podiel predstavoval 12,5 %.



"Okrem pokračujúceho konfliktu na Blízkom východe a útokov na lode v Červenom mori sa pod nedostatok surovín a polotovarov pre niektoré nemecké podniky podpísali aj štrajky na železnici," povedal šéf výskumu v Ifo Klaus Wohlrabe. Dodal, že hlavným problémom nie je výpadok v dodávkach, ale ich meškanie.



Podľa údajov inštitútu Ifo najväčšie problémy v dodávkach materiálov zaznamenali nemecké firmy v decembri 2021. Vtedy až 81,9 % podnikov uviedlo ťažkosti s dodávkami.



Tento mesiac zaznamenali výrazný rast problémov s dodávkami materiálov najmä chemické podniky. V rámci tohto sektora 21,5 % firiem uviedlo tento problém, zatiaľ čo vo februári minulého roka to bolo 8,5 % nemeckých chemických podnikov. Nedostatok materiálov uviedla aj viac než polovica firiem v kožiarskom priemysle a výrazný rast oproti obdobiu spred roka zaznamenali aj automobilky.