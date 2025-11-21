< sekcia Ekonomika
IFP: Behaviorálne intervencie zlepšujú komunikáciu štátu s občanmi
IFP okrem analytickej činnosti pracuje aj na konkrétnych návrhoch opatrení, ktorých cieľom je zefektívniť oblasti, z ktorých štát získava finančné prostriedky.
Autor TASR
Bratislava 21. novembra (TASR) - Behaviorálne intervencie zlepšujú komunikáciu štátu s občanmi a do štátneho rozpočtu už priniesli milióny eur. Vďaka behaviorálnym zásahom v oblasti daní a odvodov sa získalo pre štátny rozpočet päť miliónov eur naviac. Uviedli to v piatok na stretnutí s novinármi predstavitelia Inštitútu finančnej politiky (IFP) pri Ministerstve financií SR.
„Ak by sa nami navrhované zmeny zaviedli celoplošne a dlhodobo, mohli by každoročne priniesť vyše 6 miliónov eur, čo zodpovedá vybudovaniu menšej materskej alebo základnej školy, či výstavbe 20 sociálnych bytov pre nízkopríjmové domácnosti,“ priblížil riaditeľ IFP Gabriel Machlica.
„Zaslanie adresných listov zvýšilo počet ľudí priznávajúcich daň z príjmu z predaja nehnuteľnosti a vracajúcich duplicitne uplatnený daňový bonus,“ doplnil Richard Priesol, vedúci oddelenia behaviorálnych a experimentálnych analýz IFP.
Priesol zdôraznil, že efektívnejšia komunikácia založená na zjednodušení úradných listov a odstránení prípadných pochybností zvýšila pravidelnú platbu poplatkov a zlepšila návratnosť dlhov voči štátu. „Upozornenia na následky neplatenia prispeli k vyšším úhradám v prípade sociálneho poistenia živnostníkov a rozšírenej zodpovednosti výrobcov,“ dodal vedúci oddelenia behaviorálnych a experimentálnych analýz IFP.
IFP okrem analytickej činnosti pracuje aj na konkrétnych návrhoch opatrení, ktorých cieľom je zefektívniť oblasti, z ktorých štát získava finančné prostriedky. Inštitút sa preto zameriava aj na tzv. behaviorálne nástroje, ktoré vedia byť mimoriadne efektívne. Verejnej inštitúcii stačí, aby pri komunikácii s občanom použila zrozumiteľnejší text listu alebo pridala prehľadné grafické prvky a hneď prichádza pozitívny efekt.
Oddelenie behaviorálnych a experimentálnych analýz IFP spája vedu s praxou a spolupracuje s Finančnou správou, Sociálnou poisťovňou, akademickým sektorom a zahraničnými partnermi. Jeho cieľom je navrhovať politiky postavené na dôkazoch, ktoré sú efektívne, spravodlivé a zrozumiteľné pre občanov.
