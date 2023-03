IFP: Budúci rok môže elektrina zdražieť o 70 %, plyn až o 140 %

Bratislava 9. marca (TASR) – Keby sa ceny energií zastabilizovali na aktuálnej úrovni, tak by sa cena elektriny bez dotácií štátu zvýšila o 70 % a plyn o 140 %. Uviedol to počas stredajšej (8. 3.) diskusie organizovanej Slovenskou klimatickou iniciatívou riaditeľ Inštitútu finančnej politiky (IFP) Juraj Valachy.



"Je dôležité povedať ľudom, čo je cieľ, aby mali čas sa zariadiť, využiť všetky dostupné prostriedky na zefektívnenie fungovania domácností," povedal Valachy. Dodal, že bez štátnej pomoci sa ceny energií v budúcom roku môžu výrazne zvýšiť aj pri súčasných relatívne nízkych cenách plynu a elektriny na trhu.



Hoci motivácia ľudí ísť do obnovy budov súvisí s cenami plynu, z prieskumov vyplýva, že väčšina ľudí na Slovensku sa plynu pre jeho nízke a dotované ceny vzdať nechce. Nová vláda však podľa Valachyho nemusí mať priestor na vyčlenenie ďalších troch miliárd eur na dotačné šeky. Pripomenul aj problematiku vykurovania, kde domácnosti, ktoré si kúria samy (drevom či štiepkou), žiadne dotácie nedostali.



Aktuálne sa pohybujú ceny elektriny pod 150 eur za megawatthodinu (MWh), pričom vlani krátko prekročili 1000 eur/MWh. Spotová cena zemného plynu aktuálne klesla na 40 eur/MWh a forwardová cena na rok 2024 iba mierne prevyšuje 50 eur/MWh. Regulované ceny plynu a elektriny platné v minulom roku vychádzali z výrazne nižších trhových cien a v súčasnosti platia domácnosti iba mierne vyššie ceny ako vlani.