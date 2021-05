Inštitút finančnej politiky: Dopyt po priemyselnej výrobe neutícha

Bratislava 30. mája (TASR) - Dopyt v ekonomike po druhej vlne silnie. Spotreba domácností v druhom štvrťroku pravdepodobne vzrastie nad očakávania. Zatiaľ v ekonomike prevláda optimizmus, no nedostatok súčiastok v priemysle predlžuje dodacie lehoty a spôsobuje výpadky vo výrobe. Vyplýva to z aktuálnej analýzy Inštitútu finančnej politiky (IFP).



EKasa naznačuje podľa analytikov zotavenie spotreby v druhom kvartáli. "Tržby eKasy zaznamenali v apríli aj máji dvojciferný nárast oproti minulému roku a podľa predbežných údajov by tržby maloobchodných prevádzok mohli prekonať aj úroveň spred dvoch rokov. Za predpokladu, že v júni ostanú tržby stabilné (dosiahnu priemernú úroveň apríla a mája po sezónnom očistení), v druhom štvrťroku môžu vzrásť o vyše 15 % medzikvartálne. Dôvodom vyššej spotreby môže byť okrem otvárania ekonomiky aj rozpúšťanie zvýšených úspor z druhej vlny. Na potvrdenie tejto hypotézy si však musíme počkať na údaje o vkladoch v bankách," priblížili analytici.



Zlepšenie zaznamenal podľa nich aj sektor služieb. Nové objednávky v službách rástli prvýkrát od júla minulého roka. Nevybavené objednávky v sektore služieb pritom rástli najprudším tempom za posledné tri roky, čo reflektuje krátkodobé kapacitné obmedzenia vo viacerých firmách.



Nedostatok súčiastok podľa analytikov pritom predstavuje riziko aj pre slovenský priemysel. Niektoré automobilky už pre neho museli obmedziť výrobu. Okrem polovodičov začína byť nedostatkovým tovarom aj plastový granulát.



Analytici dodali, že disponibilná miera nezamestnanosti sa v apríli ustálila na 8,1 %. Nezamestnanosť oproti marcu stúpla o 700 ľudí, čo je výrazne menej ako priemer posledných štyroch mesiacov. "Stabilizácia miery nezamestnanosti je v súlade s aprílovým uvoľňovaním opatrení a oživením dopytu práce najmä v priemysle a sektore služieb a obchodu," dodali analytici IFP.