IFP: Ekonomika sa vrátila na predpandemickú úroveň v 2. štvrťroku 2021

Bratislava 4. mája (TASR) - Nedávna štatistická revízia zvýšila reálny rast hrubého domáceho produktu (HDP) v roku 2021 z 3 % na 4,9 %. V peňažnom vyjadrení bol vyšší približne o 1,6 miliardy eur a predpandemickú úroveň slovenská ekonomika dobehla už v druhom štvrťroku 2021, konštatoval Inštitút finančnej politiky (IFP) v prehľade aktuálneho ekonomického vývoja. Pripomenul tak údaje zverejnené minulý týždeň Štatistickým úradom (ŠÚ) SR.



"Slovenská ekonomika tak zvládla pandémiu omnoho lepšie, ako sme si pôvodne mysleli. K lepšiemu výsledku prispela najmä vyššia spotreba domácností a investície do fixného kapitálu. V roku 2021 pozitívne prispel aj vývoj čistého exportu a zásob," priblížil IFP. Štatistický úrad revidoval HDP na základe podnikových výkazov, ktoré prichádzajú s časovým oneskorením.



Inštitút tiež poukázal na to, že uchádzačom o zamestnanie sa v súčasnosti darí nachádzať si prácu najlepšie za uplynulé tri roky. Pravdepodobnosť, že bude kandidát úspešný, rastie aj napriek zhoršujúcim sa vyhliadkam v dopyte po pracovných silách. "Najväčšiu šancu nájsť si zamestnanie majú kandidáti na západnom Slovensku, no v marci boli relatívne úspešní aj uchádzači vo Zvolene a Košiciach," doplnil IFP.



Zároveň však upozornil, že znižovanie počtu voľných pracovných miest spolu s poklesom nových pracovných ponúk predznamenáva ochladenie na trhu práce v najbližšom období. Pozitívne očakávania o budúcej zamestnanosti majú len stavebníci, zatiaľ čo vo zvyšku ekonomiky sú zamestnávatelia vo svojich vyhliadkach opatrní, dodal inštitút.